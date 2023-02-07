В РФ оценили влияние ухода западных компаний на рынок труда

Сворачивание иностранными компаниями бизнеса в России не отразилось значительным образом на рынке труда в стране. Об этом заявила ТАСС замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

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В настоящее время, как уточнила, не наблюдается массового выхода людей на биржу труда.

«Если посмотреть суммарную занятость компаний, которые жестко заявили о своем уходе, она, скажем так, большая, но не критичная», - подчеркнула собеседница.

Вместе с тем Крючкова отметила, что после ухода фирм в стране открываются новые. Она признала, что в определенных отраслях ситуация «чуть более сложная». По словам замглавы Минэкономразвития, россияне уходят в смежные отрасли.

По словам собеседницы, на пике санкционной волны вопрос с безработицей стоял остро, однако сейчас проблема сошла на нет благодаря приходу на рынок новых компаний, в частности российских.