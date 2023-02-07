Эксперты оценили ущерб мировой экономики от кибератак

Общий ущерб мировой экономики от разного рода кибератак, по данным ООН, уже несколько лет подряд исчисляется триллионами долларов, ожидается, что к 2025 году он достигнет 10 трлн долларов. Такие цифры были озвучены специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андреем Крутских на площадке стартовавшего 7 февраля национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2023».

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В ходе сессии «Международная информационная безопасность — проблема дня» эксперты обсудили новые вызовы кибербезопасности и актуальные киберугрозы, поделились мнением о мерах противодействия им и подняли тему национального цифрового суверенитета.

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«На Россию в год совершается, по разным категориям учета, от 100 тысяч до 1 млн враждебных кибератак», — заявил Андрей Крутских, подчеркнув, что в год проведения Чемпионата мира по футболу в России было отражено в общей сложности почти 25 млн кибератак на информационную инфраструктуру страны.

По словам Крутских, основная часть кибератак, направленных на Россию, исходит из США.

Говоря о способах, с помощью которых Соединенные Штаты реализуют «свои амбиции на мировое кибергосподство», начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета Безопасности РФ Сергей Бойко отнес к одним из них так называемую «Декларацию о будущем интернета», уточнив, что Россия ее не поддержала.

«Этот документ, по сути, закрепляет дискриминационную модель пользования всемирной глобальной сетью. Декларируемый подход к управлению интернетом на основе участия всех заинтересованных сторон призван создать лишь иллюзию вовлечения других государств в этот процесс», — сказал он.

На самом же деле, по мнению эксперта, подписанты декларации фактически делегировали Вашингтону свое суверенное право на обладание национальной информационной инфраструктурой.

«Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN, на которую возложена контрольная функция над глобальной сетью, на практике полностью подчинена американскому правительству», — добавил Бойко.