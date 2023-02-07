Логисты предупредили о задержках поставок из Турции

Задержки поставок из Турции, связанные с землетрясением, могут растянуться на месяц и более. Об этом в беседе с VPost сообщили сотрудники логистических компаний.

По их словам, турецкие внешнеторговые организации уже начали уведомлять своих партнеров, в том числе в России, о приостановке отгрузок.

«Нас предупредили, что из-за многочисленных проблем с инфраструктурой отправки приостановлены минимум на неделю, ожидаемая задержка поставок — недели две», — сказал один из собеседников VPost.

При этом, по мнению другого эксперта, проблемы с поставками могут затянуться «на месяц и более».

«Потому что из-за ожидаемых задержек и хаоса с обратными поставками возрастет нагрузка на порт в Новороссийске, куда идет больше всего грузов из Турции. А Новороссийск и так еле справляется с выросшими в прошлом году объемами», — пояснил он.