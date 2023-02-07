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24 минуты назад

Логисты предупредили о задержках поставок из Турции

Елена Прошина

Задержки поставок из Турции, связанные с землетрясением, могут растянуться на месяц и более. Об этом в беседе с VPost сообщили сотрудники логистических компаний.

Логисты предупредили о задержках поставок из Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, турецкие внешнеторговые организации уже начали уведомлять своих партнеров, в том числе в России, о приостановке отгрузок.

«Нас предупредили, что из-за многочисленных проблем с инфраструктурой отправки приостановлены минимум на неделю, ожидаемая задержка поставок — недели две», — сказал один из собеседников VPost.

При этом, по мнению другого эксперта, проблемы с поставками могут затянуться «на месяц и более».

«Потому что из-за ожидаемых задержек и хаоса с обратными поставками возрастет нагрузка на порт в Новороссийске, куда идет больше всего грузов из Турции. А Новороссийск и так еле справляется с выросшими в прошлом году объемами», — пояснил он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Оно стало самым сильным с 1939 года. В результате землетрясения на юге страны сильно пострадала железнодорожная и автодорожная инфраструктура, взлетно-посадочная полоса аэропорта и один из крупнейших портов Искендерун. Число погибших, по последним данным, составило 3381 человек, а пострадавших превысило 20 тысяч человек.

Экономика,Новороссийский морской торговый порт,
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