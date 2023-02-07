Названы экономические потери от землетрясения для Турции

Шокирующее землетрясение в Турции может иметь довольно серьезные последствия для экономики страны, считают эксперты. Но перемены затронут и мировую экономику.

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Общий объем ВВП Турции составляет около 750-800 млрд долларов, поэтому ущерб в 25 млрд долларов для этой страны представляет значимую величину, говорит профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н. Никита Попадюк. Но возведение вновь разрушенных зданий может оказаться существенно дороже предварительной оценки ущерба.

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Доля Турции в мировом ВВП составляет около 2%, а в мировом экспорте - 1%. Для самой Турции это серьезная проблема, которая может стоить ей около 1% экономического роста, добавляет доцент кафедры интегрированных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

Турции потребуется существенная поддержка мирового сообщества. Геополитические соображения стран Запада будут ограничивать их помощь

В любом случае Турции потребуется существенная помощь от мирового сообщества. Однако геополитические соображения стран так называемого коллективного Запада, в том числе по оказанию "помощи" Украине, будут ограничивать его помощь Турции, считает Попадюк.

"С точки зрения долгосрочного эффекта необходимость возрождения и восстановления разрушенных городов подтолкнет правительства Турции и Сирии определяться с поиском более надежной валютно-технической зоны, чем долларовая, и здесь ожидается ориентация Турции на Евразийский союз", - говорит эксперт.

По мнению специалистов, обрушение домов в Турции может быть связано с потерей зданиями необходимой сейсмоустойчивости, что происходит под воздействием природных условий. Должна работать система контроля за состоянием домов в сейсмических регионах, отмечает профессор ЦНИИП Минстроя России Владимир Гурьев. В Турции экономят на безопасности, что уже не раз проявлялось, считает эксперт общественного совета при минстрое Илья Пономарев. На фотографиях и видео видны и здания практически без разрушений. Зданиями-убийцами стали те, которые были спроектированы без учета сейсмической опасности, указывает президент координационного совета Ассоциации "Инженерные изыскания в строительстве" Михаил Богданов.

Тем временем Минэкономразвития России рекомендовало туристам не посещать пострадавшие от землетрясения районы Турции.