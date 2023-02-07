Эксперты оценили дефицит федерального бюджета России

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2023 году может отклониться от запланированного уровня как в большую, так и в меньшую сторону. Об этом сообщают «Известия».

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По его словам, тяжело делать прогнозы по отклонениям за один календарный месяц, так как обновлённые сроки уплаты налоговых платежей влияют на данные за январь. Евстифеев считает, что размер дефицита может быть как выше, так и ниже запланированного уровня – многое будет зависеть от того, сможет ли Россия увеличить поставки нефтепродуктов на Восток.

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Эксперт также добавил, что экономика России успела сделать достаточно накоплений для покрытия дефицита на уровне плановых показателей.

«Помимо средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в качестве покрытия недостачи могут использоваться как увеличение внутренних заимствований, так и, например, выход на рынки капитала дружественных стран. Прямая денежная эмиссия в текущей ситуации исключена, поскольку будет влиять на монетарные факторы инфляции и потребует существенного ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ», – уточнил он.

Говоря об оценке дефицита бюджета в январе 2023 от Минфина, старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов заметил, что январский дефицит мог быть профинансирован из остатков рублевой ликвидности в распоряжении Министерства финансов.

«При 1,8 триллионов рублей месячного дефицита размещения новых облигаций федерального займа (ОФЗ) составили лишь 210 миллиардов рублей (аукционная выручка), а траты из ФНБ – 38,5 миллиардов рублей. Данная идея находит подтверждение в том, что Федеральное казначейство плавно перешло к нетто-изъятию ликвидности через операции депо/репо с банками», – сказал эксперт.

Эксперт считает, что Минфин использует два источника – выпуск новых ОФЗ и расходование средств ФНБ. При этом первый источник находится в приоритете.

«ФНБ, помимо прочего, на 1 февраля располагал 307,4 миллиардов юаней, то есть 3,2 триллионов рублей и 551,3 т золота, то есть 2,4 триллионов рублей. Эта “подушка” из ликвидных активов вполне достаточна, учитывая, что у Минфина есть возможность при необходимости резко и в короткие сроки нарастить выпуск ОФЗ. Только за IV квартал 2022 года на первичных аукционах ОФЗ ведомство собрало 3,0 трлн рублей выручки», – подытожил Тулинов.