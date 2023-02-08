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39 минут назад

Греф назвал главную проблему экономики России

Lenta.ruиещё 3

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью журналу «Стимул» назвал главную проблему российской экономики.

Греф назвал главную проблему экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста об основных проблемах в развитии инноваций в России, Греф заявил, что они «возникают там и тогда, где и когда на них возникает спрос», однако, указал он, главная проблема заключается в «отсутствии спроса на инновации».

«У нас недостаточный уровень конкуренции, недостаточно отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции, и, соответственно, у нас низкий спрос на инновации. Сейчас он подрастает, но, к сожалению, не теми темпами, которые хотелось бы видеть», — сказал Греф, указав, что эта проблема «всегда была и сохраняется по сей день».

Кроме того, он подчеркнул, что в России нужно создать необходимую инфраструктуру и сформировать предложение.

«У нас проблемы есть на всех трех стадиях, но ключевой является спрос», — заключил Греф.

Ранее Герман Греф заявил, что Россию ждет драматический рост влияния, которое искусственный интеллект (ИИ) будет оказывать на современную жизнь. По его словам, в России существует фундамент для массового внедрения ИИ в отраслях. Также он добавил, что ключевые элементы, такие как кадры и исследования, развились в стране на достаточном уровне.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,
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