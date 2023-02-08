Bloomberg: инвестиции в основной капитал в РФ аномально выросли

«Россия пытается найти выход из сложной экономической ситуации на фоне спецоперации и санкций Запада. Стремительный экспорт нефти и газа привлек капитал в бюджет правительства и компаний, подпитывая рост инвестиций в бизнес. Большие и малые компании тратили деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения или направляли их на создание новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки. По данным Bloomberg Economics, несмотря на первоначальные прогнозы снижения капитальных затрат на 20%, в России вместо этого они увеличились на 6% в 2022 году», – следует из публикации.