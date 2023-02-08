Новак назвал цель исключений из нефтяного потолка цен ЕС

«Собственно, Европа нуждается в наших ресурсах, и я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Видим, что наши отрасли будут работать штатно и стабильно», — пояснил Новак.