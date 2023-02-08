Экономисты спрогнозировали рост дефицита бюджета до 5 трлн

Дефицит бюджета России может достичь отметки в 5 трлн рублей. При таком значении превышение показателя, заложенного в финансовый план, будет оцениваться в 2–2,5 трлн, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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На динамику повлияют несколько факторов, а именно падение нефтегазовых доходов, напряженная геополитическая обстановка и глобальная рецессия, считают специалисты.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, Министерство финансов начнет финансировать недостачу за счет внутренних заимствований и средств ФНБ примерно поровну.

Уровень в 5 трлн рублей может наблюдаться при внешних угрозах, сильном падении стоимости нефти и новой волне коронавируса, считают в компании Freedom Finance Global. Дефицит будет вызван и недобором доходов от продажи углеводородов, полагают в ПСБ.

Ранее в Минфине оценили дефицит бюджета за январь в 1 трлн 760 млрд рублей, что в 14 раз превышает показатель первого месяца прошлого года.

В середине января президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП).