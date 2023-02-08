Пресс-служба европейского депозитария Euroclear сообщила о прекращении приема российского рубля в качестве расчетной валюты и о блокировке счета в ING Bank.

Отмечается, что клиенты больше не смогут переводить рубли в ING Bank.

В сообщении также говорится, что российскую валюту не будут принимать не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, которые открыты на имя Euroclear.

При отправке денег на рублевые счета депозитарий не будет нести никакой ответственности, так как платежи «не будут считаться полученными».

Кроме того, подчеркивается, что в среду все рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, конвертируют в евро.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал прошлым летом под санкции Евросоюза. Швейцария также подключилась к антироссийским рестрикциям.