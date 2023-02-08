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1 час назад

Euroclear прекратил прием рубля для оплаты

Лера Букина

Пресс-служба европейского депозитария Euroclear сообщила о прекращении приема российского рубля в качестве расчетной валюты и о блокировке счета в ING Bank.

Отмечается, что клиенты больше не смогут переводить рубли в ING Bank.

В сообщении также говорится, что российскую валюту не будут принимать не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, которые открыты на имя Euroclear.

Международные резервы России с 30 декабря по 6 января выросли на $4,5 млрд

При отправке денег на рублевые счета депозитарий не будет нести никакой ответственности, так как платежи «не будут считаться полученными».

Кроме того, подчеркивается, что в среду все рублевые остатки, которые могут быть конвертированы в другую валюту, конвертируют в евро.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал прошлым летом под санкции Евросоюза. Швейцария также подключилась к антироссийским рестрикциям.

Так, помимо ценных бумаг и денежных средств россиян в различных валютах, обездвиженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, заблокировали деньги в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Экономика,ЕС,
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