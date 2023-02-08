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33 минуты назад

Названы пять доказывающих провал санкций против РФ факторов

Лера Букина

Западным странам не удалось добиться тотального падения нефтегазовых доходов России и обвала рубля. Об этом сообщает издание Focus.

Названы пять доказывающих провал санкций против РФ факторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следовательно, как говорится в статье, санкции потерпели крах. Автор делает акцент на росте российской экономики в условиях ограничений.

Он назвал несколько фактов такого провала. В частности, по его словам, российская финансовая система смогла сохранить стабильность вопреки отключению России от SWIFT. В статье также сообщается об укреплении курса рубля в феврале текущего года ко второму месяцу прошлого.

Еще одним фактом является рост российской экономики в этом году после падения в 2022-ом. Российский валовый внутренний продукт (ВВП) может продемонстрировать рост по итогам 2023 года и превысить показатели экономики ФРГ, считает Международный валютный фонд.

Третьим фактом является помощь со стороны Китая – компании этой страны поддержали Россию после того, как российский рынок покинули многие бренды.

Еще один факт – не все компании Запада приняли решение закрыть свои фирмы в РФ. Издание отмечает, что не более 9% компаний из стран Евросоюза и G7 покинули российский рынок.

Последним фактом является процветание бизнеса российских экспортеров нефти и газа, подчеркивает автор публикации.

Ранее аналитики, опрошенные телеканалом CNBC, заявили, что ограничения Запада в отношении российской сырой нефти потерпели крах. Они также указывают на то, что эффект от введенного потолка цен не будет значительным.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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