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1 час назад

США заявили, что не будут вводить санкции против Индии за покупку российской нефти

ТАССиещё 2

США не будут вводить санкции в отношении Индии за покупку российской нефти. Об этом со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщил в четверг индийский телеканал NDTV.

"Я хочу внести ясность, мы не собираемся вводить санкции против Индии. Наше партнерство с Индией - одно из наших самых важных", - приводит слова Донфрид телеканал.

Таким образом, помощник госсекретаря США прокомментировала призыв одного из украинских законодателей, который заявил, что в отношении Индии должны быть введены санкции за поставки энергоносителей из России.

Невозможность ЕС отказаться от российской нефти объяснили на примере Ирана

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российскую нефть. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Как заявлял ранее министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны, и Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения своей энергетической безопасности.

Экономика,Карен Донфрид,ЕС,
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