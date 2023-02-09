США не будут вводить санкции в отношении Индии за покупку российской нефти. Об этом со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщил в четверг индийский телеканал NDTV.

"Я хочу внести ясность, мы не собираемся вводить санкции против Индии. Наше партнерство с Индией - одно из наших самых важных", - приводит слова Донфрид телеканал.

Таким образом, помощник госсекретаря США прокомментировала призыв одного из украинских законодателей, который заявил, что в отношении Индии должны быть введены санкции за поставки энергоносителей из России.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российскую нефть. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.