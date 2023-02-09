Санкции не помешают России продолжать добывать и продавать нефть. Всегда найдутся пути обхода ограничений. Поскольку те, кто эти санкции вводит, прекрасно понимают, что без российской нефти на международном рынке им просто не прожить. С такой точкой зрения поделился с "Российской газетой" эксперт по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), гендиректор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков.

"На мой взгляд, все попытки ввести эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты в некотором смысле являются политическим фарсом", - отметил он.

Сейчас, продолжает эксперт, на рынке возникла очень интересная ситуация. Ведь многие государства не запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов.

"Поэтому, когда в Сингапуре нашу нефть смешали с нефтью из других стран, ее уже можно продавать европейцам как нероссийскую. Но все равно получается, что они купили частично российскую нефть", - поясняет Илья Каленков.

И делает вывод: поэтому де-факто Европа как закупала нашу нефть, так и будет продолжать это делать под разговоры об эмбарго и прочем. Слишком много российской нефти в мире, и она все равно будет покупаться тем или иным способом.

В пример Илья Каленков привел иранскую нефть. Она под санкциями уже 40 лет, но тем не менее продается по всему миру.

"Есть огромный бизнес - торговля иранской санкционной нефтью - рассказал он. - Этим с удовольствием занимаются монархи Ближнего Востока".

Санкции нащупали дно

"Честно говоря, я уже и не знаю, какие ограничения можно еще придумать, - продолжает эксперт. - Вроде бы обложили санкциями все: и торговлю нефтью, и перевозку нефти, и ее страхование, и поставки материалов, оборудования для добычи нефти, для транспорта и так далее. Наверное, могут придумать что-нибудь еще, но хуже уже не будет. Да, и в целом, эти санкции оказывают, на мой взгляд, скорее благотворное влияние".

Например, по словам Ильи Каленкова, в России сейчас почти отсутствуют свои технологии глубокой нефтепереработки, так как традиционно они закупались у западных лицензиатов. Но в Советском Союзе они были. А сейчас наша страна в состоянии достаточно оперативно разработать эти технологии или привезти их параллельным импортом.