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1 час назад

В США приняли решение по санкциям против Индии за покупку нефти РФ

Лера Букина

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила об отсутствии у Вашингтона планов по введению ограничений в отношении Нью-Дели за приобретение российской нефти, передает телеканал NDTV.

Она указала на то, что сотрудничество с индийской стороной является одним из «самых важных».

С 5 декабря начало действовать решение о введении потолка цен на российскую нефть. Оно было принято странами Евросоюза, G7 и Австралии. Лимит цен был установлен на отметке в $60 за баррель.

Невозможность ЕС отказаться от российской нефти объяснили на примере Ирана

Власти Индии выступили против потолка цен на российскую нефть. Данное государство - третий по величине импортер сырой нефти в мире после КНР и Штатов. Оно приобретает топливо у России. В октябре Россия получила статус крупнейшего поставщика нефти в Индию. Она поставляла туда 946 тыс. барр. в день.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в нефтяной индустрии, сообщило, что после введения ценового потолка российский сорт нефти Urals продают в Азии с большими скидками. Отмечалось, что ее стоимость падает ниже себестоимости.

Экономика,Карен Донфрид,ЕС,
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