Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила об отсутствии у Вашингтона планов по введению ограничений в отношении Нью-Дели за приобретение российской нефти, передает телеканал NDTV.

Она указала на то, что сотрудничество с индийской стороной является одним из «самых важных».

С 5 декабря начало действовать решение о введении потолка цен на российскую нефть. Оно было принято странами Евросоюза, G7 и Австралии. Лимит цен был установлен на отметке в $60 за баррель.

Власти Индии выступили против потолка цен на российскую нефть. Данное государство - третий по величине импортер сырой нефти в мире после КНР и Штатов. Оно приобретает топливо у России. В октябре Россия получила статус крупнейшего поставщика нефти в Индию. Она поставляла туда 946 тыс. барр. в день.