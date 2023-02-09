Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Соответствующий проект закона о ратификации документа был подготовлен Минэнерго и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Главным пунктом соглашения стало регулирование вопросов строительства и эксплуатация трансграничного участка газопровода - подводного перехода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня.

Предполагается, что приоритет в расчетах при реализации проекта будет отдаваться национальным валютам - рублю и юаню.