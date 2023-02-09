Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Соответствующий проект закона о ратификации документа был подготовлен Минэнерго и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Главным пунктом соглашения стало регулирование вопросов строительства и эксплуатация трансграничного участка газопровода - подводного перехода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня.
Предполагается, что приоритет в расчетах при реализации проекта будет отдаваться национальным валютам - рублю и юаню.
Ответственным за строительство газопровода на территории России, а также его транспортировку по трансграничному участку назначен "Газпром". Строительством на территории КНР займется Китайская национальная трубопроводная корпорация (КНТК), а прием газа будет осуществлять CNPC.