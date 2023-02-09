Москва и Пекин подписали соглашение о поставках газа

Минэнерго РФ сообщило о подписании межправительственного соглашения о поставках газа по «дальневосточному» маршруту между Россией и Китаем, передает РИА Новости.

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Ведомством был подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Китая развивать газовое сотрудничество с российской стороной, в том числе по СПГ.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что по итогам года добыча компании составила 412,6 млрд куб. м газа. Как указал он, данного объема хватит для исполнения всех своих обязательств перед потребителями внутри страны и поставок необходимых объемов на экспорт.