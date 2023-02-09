Москва и Пекин подписали соглашение о поставках газа

Минэнерго РФ сообщило о подписании межправительственного соглашения о поставках газа по «дальневосточному» маршруту между Россией и Китаем, передает РИА Новости.
Ведомством был подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения.
Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Китая развивать газовое сотрудничество с российской стороной, в том числе по СПГ.
В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что по итогам года добыча компании составила 412,6 млрд куб. м газа. Как указал он, данного объема хватит для исполнения всех своих обязательств перед потребителями внутри страны и поставок необходимых объемов на экспорт.
Также, по словам Миллера, российской компании удалось установить новый рекорд суточных поставок газа в Китай. Он обратил внимание на то, что «Газпром» принял решение поставить газ в Китай в декабре с превышением суточных контрактных обязательств.