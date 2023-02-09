Турция, в которой 6 февраля произошли мощные землетрясения, является одним из основных торговых и экономических партнеров России. Согласно данным Федеральной таможенной службы, уже только за 12 месяцев товарооборот с Турцией увеличился на 84%.

«Комсомольская правда» разбиралась, существуют ли риски того, что российская экономика столкнется с последствиями данной катастрофы.

Нефтегазовая отрасль

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о ситуации с газовым хабом, о создании которого в прошлом году договорились Россия и Турция. По его словам, природные катаклизмы не повлияют на планы сторон. Собеседник допустил сдвиги по времени, однако, по его словам, кардинальных изменений не произойдет.

Товары

По словам главного экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, Россия импортирует из Турции в основном товары сельского хозяйства и текстильные изделия. Землетрясение, как указал он, практически не затронуло производство этой продукции. Под наибольший удар попали юго-восточные районы, где сосредоточено не более 4% тяжелой индустрии и 6% легкой промышленности страны, пояснил собеседник.

Также Гойхман отметил, что поставки в Россию идут в основном через северные маршруты и расположенные там логистические центры. Он указал на то, что вся эта инфраструктура уцелела.

«Если в принципе говорить о нашей продовольственной безопасности, то непоставки чего-то из Турции ущерба нанести не могут», - констатировал директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Туризм

Издание, ссылаясь на Росавиацию, сообщает, что ситуация с землетрясением, которое произошло на юго-востоке Турции, не отразилась на выполнении рейсов российских авиакомпаний.