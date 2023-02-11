Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рублю снова угрожает снижение, добровольное сокращение нефтедобычи Россией может привести к росту мировых цен на нефть, российские акции найдут себе поддержку. Об этом рассказали опрошенные "Российской газетой" аналитики.

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Рубль

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- Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль может продолжить плавное ослабление. Предполагаемый торговый диапазон составляет 72-75 в паре с долларом, 77-80 в паре с евро, 10,6-11 в паре с юанем.

Основным фактором давления на курс рубля остаются ожидания сокращения нефтегазовых доходов страны на фоне западных санкций. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Уменьшение экспорта, вероятно, снизит приток валютной выручки в страну.

Как сообщил Банк России, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе этого года сократилось в 2,3 раза, до $9 млрд по сравнению с $21,1 млрд в январе прошлого года и $12,5 млрд в декабре.

В то же время поддержку рублю окажут возросшие объемы валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Минфин с 7 февраля почти утроил объем продажи юаней из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета - ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей.

Ожидаемое решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых с сигналом о возможности повышения ставки позднее в этом году значимого влияния на курс рубля не оказало.

Нефть

- Цены на нефть полностью отыграли недавнюю коррекцию, вернувшись к уровню $85 за баррель Brent. Котировки росли на протяжении большей части недели, реагируя на введение ограничений и потолка цен на нефтепродукты из РФ, а также на землетрясения в ряде стран Ближнего Востока.

Среди негативных моментов для рынка стоит выделить ужесточение риторики отдельных представителей ФРС США, которое привело к укреплению доллара и снижению спроса на рискованные активы. Более того, отраслевые данные из США указали на продолжение роста коммерческих запасов нефти, что, однако, не вызвало заметной реакции рынка.

Главным драйвером для нефтяного рынка в предстоящую неделю может стать решение РФ добровольно сократить добычу нефти в марте сразу на 500 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту цен. Более того, экономические данные из Китая все более явно указывают на скорое восстановление спроса, что будет также служить поводом для роста котировок. Таким образом, цена барреля Брент на ближайшей неделе может перейти в диапазон $85-90.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе российский рынок акций пытался развить повышательный импульс, однако в результате индекс Мосбиржи завершал торговую пятидневку недалеко от уровней, на которых ее начинал. До промежуточного сопротивления 2300 пунктов дотянуться не удалось. Банк России в пятницу в соответствии с консенсусом ожиданий сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Для рынка акций, как и в целом для рублевых активов это нейтральное решение.

Склонность рубля к ослаблению за последние дни улучшила сентимент в отношении экспортеров, а параллельное снижение доллара к основным валютам сделало более благоприятной ценовую конъюнктуру в commodities. В начале февраля хорошо смотрелись металлурги, представители финансов и технологического сектора. А вот тяжеловесные нефтяные фишки по-прежнему не могут в полной мере воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой из-за действия западных санкций и геополитического дисконта на отечественное сырье. В ситуации, когда ключевой сектор с начала года фактически стоит на месте, трудно рассчитывать на уверенное повышение биржевых индексов в целом.

Тем не менее, мы полагаем, что попытки роста на нашем рынке на будущей неделе продолжатся. Позитивная ценовая картина в сырье может выступать поддержкой отечественным акциям. С другой стороны, перед приближением налогового периода рубль обычно немного укрепляется - часть компаний, готовясь к платежам конца месяца, начинает заблаговременно конвертировать инвалюту в рубли. Потенциальный краткосрочный разворот доллара в направлении 71 рубля может способствовать снижению спроса на акции экспортеров и тем самым сдерживать общий рост.

Из важных макроданных и публикаций недели отметим финальный индекс потребительских цен в США за январь, оценку ВВП еврозоны за четвертый квартал 2022 года, ежемесячный отчет ОПЕК (вторник), данные по розничным продажам и темпам промпроизводства в США за минувший месяц (среда), сведения по вводу нового жилья на американском рынке (четверг). В Штатах продолжат выходить финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей, свои результаты на неделе представят Coca-Cola, Airbnb, Ecolab (вторник), Cisco, Shopify Inc, Kraft Heinz, AIG, Biogen (среда), Daimler (пятница). Также на предстоящей неделе финотчеты представят "Яндекс" (15 февраля), Юнипро, Русгидро (17 февраля).