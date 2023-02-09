СМИ: ЕС не нашел 86% российских замороженных активов

В юридической службе Евросоюза подтвердили, что у организации нет данных о местонахождении 86% «замороженных» активов Центробанка РФ, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в ЕС оценивают общий размер российских активов в макрорегионе в $258 млрд. Данные основываются на информации, которую Банк России представил в начале 2022 года в публикации о золотовалютных резервах страны.

По данным агентства, в настоящее время специалистам удалось установить, где находятся $36,4 млрд. Местонахождение остальной суммы неизвестно.

В юридической службе подчеркнули, что перед тем, как передать российские средства Киеву, их следует найти. Соответственно, всем европейским странам необходимо передать все данные об активах РФ экспертам Еврокомиссии.