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1 час назад

СМИ: ЕС не нашел 86% российских замороженных активов

Илья Родин

В юридической службе Евросоюза подтвердили, что у организации нет данных о местонахождении 86% «замороженных» активов Центробанка РФ, пишет Bloomberg.

СМИ: ЕС не нашел 86% российских замороженных активов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в ЕС оценивают общий размер российских активов в макрорегионе в $258 млрд. Данные основываются на информации, которую Банк России представил в начале 2022 года в публикации о золотовалютных резервах страны.

По данным агентства, в настоящее время специалистам удалось установить, где находятся $36,4 млрд. Местонахождение остальной суммы неизвестно.

В юридической службе подчеркнули, что перед тем, как передать российские средства Киеву, их следует найти. Соответственно, всем европейским странам необходимо передать все данные об активах РФ экспертам Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран намереваются передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Экономика,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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