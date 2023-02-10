С начала года огурцы подорожали в полтора раза. Стабилизации цен можно ждать весной, говорят эксперты.

По данным Росстата, на неделе, завершившейся 6 февраля 2023 года, огурцы подорожали на 53,6% по сравнению с концом декабря 2022 года и на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Руспродсоюза, к 1 февраля 2023 огурцы в магазинах стоили в среднем 238,8 ₽ за 1 кг.

Цены на огурцы в зимний период всегда высокие, но в прошлом году цены росли медленнее. В начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрём 2021 года всего на 16%, пишет РБК.

Резкий рост цен на огурцы связан с двумя факторами: сезонностью и подорожанием электроэнергии, говорят в Национальном союзе производителей плодов и овощей. С 1 декабря 2022 года тарифы на электричество выросли на 9%. А в себестоимости тепличных огурцов доля электроэнергии достигает 50%.

В марте, когда будут снимать урожай весенних сортов огурцов, цены могут стабилизироваться, считают участники рынка.