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1 час назад

Тысячи грузов для России заблокировали в Нидерландах

Лера Букина

Посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что большое количество грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия заблокировали в порту Роттердама – их порядка 43 тыс., передает РИА Новости.

Тысячи грузов для России оказались заблокированы в Нидерландах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по содействию их доставке до конечного адресата.

В отношении более сотни грузоотправлений оказали помощь, уточнил собеседник агентства. Он указал на проблемы с перевозкой грузов между странами: прямого авиасообщения нет, въезд в страны ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты запретили.

Ранее сообщалось, что правительством России был установлен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября.

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Мера коснулась перевозчиков, зарегистрированных в странах, которые ранее вводили соответствующие ограничения против российских транспортных компаний.

Экономика,Александр Шульгин,ОЗХО,Правительство РФ,ЕС,
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