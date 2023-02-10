Тысячи грузов для России оказались заблокированы в Нидерландах

Посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что большое количество грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия заблокировали в порту Роттердама – их порядка 43 тыс., передает РИА Новости.

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По его словам, торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по содействию их доставке до конечного адресата.

В отношении более сотни грузоотправлений оказали помощь, уточнил собеседник агентства. Он указал на проблемы с перевозкой грузов между странами: прямого авиасообщения нет, въезд в страны ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты запретили.

Ранее сообщалось, что правительством России был установлен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября.