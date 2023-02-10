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1 час назад

Россия и Абхазия могут создать криптовалютный хаб для проведения трансграничных платежей

Газета.Ruиещё 2

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) обсуждают вопрос создания на территории республики IT-кластера для проведения трансграничных платежей. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение вице-президента объединения Александра Бражникова.

Россия и Абхазия намерены создать криптовалютный хаб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Начало обсуждения подтвердил представитель форума Global Abkhazia, который курирует МИД Абхазии. По его словам, предметно вопрос обсудят на специальном форуме 17 мая.

По словам Бражникова, в Абхазии уже в 2023 году заработает свой блокчейн, который станут использовать для создания платформы международных платежей, стейблкоина, цифровых финансовых активов (ЦФА) и невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Вице-президент РАКИБ спрогнозировал превращение Абхазии в «цифровую мини-Швейцарию для России и дружественных к ней стран».

В то же время председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что включение Абхазии в цепочку трансграничных расчетов является проблематичным, поскольку юрисдикцию не признают многие страны. С независимостью Абхазии согласились Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, то есть 5 государств-членов ООН из 193.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на сообщение финансового регулятора The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority написало, что Дубай ввел запрет на выпуск анонимных криптовалют и операции с ними.

Экономика,Роман Прохоров,Александр Бражников,ООН,
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