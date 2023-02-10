В МИД РФ назвали препятствия к продлению зерновой сделки

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью для РИА Новости, что без видимых результатов выполнения Меморандума РФ-ООН и снятия препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции продление зерновой сделки нецелесообразно.

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По словам дипломата, зерновая сделка состоит из двух частей — Меморандума Россия-ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, рассчитанного на три года, и «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. Он напомнил, что оба документа подписали 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Зерновая сделка была продлена до 18 марта этого года. Полищук отметил, что, продлевая договоренность, Москва «четко обозначила» взаимосвязь частей соглашения, а также подчеркнула недопустимость попыток использовать гуманитарный коридор в Черном море в военных целях.

«Без осязаемых результатов реализации Меморандума Россия-ООН и снятия санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных «перекосов» в выполнении «черноморской инициативы», когда зерно по факту идет в основном в богатые страны, такое продление нецелесообразно», — объявил Полищук.