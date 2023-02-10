Нидерланды продолжили активно закупать российское топливо

Нидерланды все еще осуществляют закупки российского сжиженного природного газа. Об этом заявил посол РФ в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, передает агентство «Прайм».

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Эта страна, как уточнил он, во второй половине 2022 года резко увеличила закупки российской нефти. Тем самым она запаслась «ею впрок» до того, как начало действовать эмбарго.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии риска сокращения добычи нефти в России в связи с потолком цен, введенным странами ЕС и G7. Он отметил, что власти РФ в скором времени оценят ситуацию.