Россия пойдет на добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такой шаг будет сделан в марте, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Это позволит восстановить рыночные отношения, указал он. Кроме того, вице-премьер отметил, что при принятии дальнейших решений Россия будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке.

О том, что страна готова снизить добычу на 5-7%, Новак сообщил в конце прошлого года. Речь шла об уменьшении объема на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Ранее Новак сообщил, что решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами Евросоюза и G7 эмбарго и потолка цен для российского топлива будет принято Россией к марту.