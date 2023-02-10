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41 минуту назад

Новак заявил о планах России добровольно сократить добычу нефти

Лера Букина

Россия пойдет на добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такой шаг будет сделан в марте, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Это позволит восстановить рыночные отношения, указал он. Кроме того, вице-премьер отметил, что при принятии дальнейших решений Россия будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке.

О том, что страна готова снизить добычу на 5-7%, Новак сообщил в конце прошлого года. Речь шла об уменьшении объема на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Названа критичная для России цена на нефть Urals

Ранее Новак сообщил, что решение о целесообразности ответных мер на введение с 5 февраля странами Евросоюза и G7 эмбарго и потолка цен для российского топлива будет принято Россией к марту.

Накануне мировые цены на нефть продемонстрировали рост. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 0,42%, до 85,44 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 78,78 доллара.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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