Россия построит ТЭЦ для Афганистана

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что Россия планирует построить теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на севере Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».
По словам дипломата, российский бизнес тестирует исламские финансовые нормы, «но на месте не топчется».
Жирнов рассказал, что несколько дней назад страны подписали меморандум о строительстве ТЭЦ - станции, вырабатывающей одновременно и электроэнергию, и тепло для потребителей.
Посол добавил, что производители труб из РФ готовы помочь со строительством участка газопровода TAPI в Афганистане.
Ранее сообщалось о планах Китая построить электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан, на северо-западе Афганистана. Добычу газа на месторождении возобновили в апреле 2020 года, в Кабуле заявляли, что Афганистан рассчитывает зарабатывать до 8,5 миллиона долларов в год на добыче и поставках газа из Джаузджана.