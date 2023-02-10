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1 час назад

Россия построит ТЭЦ для Афганистана

Мария Иванова

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что Россия планирует построить теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на севере Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

Россия построит ТЭЦ для Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, российский бизнес тестирует исламские финансовые нормы, «но на месте не топчется».

Жирнов рассказал, что несколько дней назад страны подписали меморандум о строительстве ТЭЦ - станции, вырабатывающей одновременно и электроэнергию, и тепло для потребителей.

Посол добавил, что производители труб из РФ готовы помочь со строительством участка газопровода TAPI в Афганистане.

Ранее сообщалось о планах Китая построить электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан, на северо-западе Афганистана. Добычу газа на месторождении возобновили в апреле 2020 года, в Кабуле заявляли, что Афганистан рассчитывает зарабатывать до 8,5 миллиона долларов в год на добыче и поставках газа из Джаузджана.

Экономика,Дмитрий Жирнов,
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