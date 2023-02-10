Банк России 10 февраля объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ указывает на увеличение текущих темпов роста цен. Вместе с тем, как уточнил Центробанк, они остаются умеренными «в части устойчивых компонентов». Также сообщается о снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса. При этом регулятор отметил, что они остались на повышенном уровне.

Банк России также подчеркнул, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

Согласно ожиданиям ЦБ, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По состоянию на 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года, уточнил регулятор.

Банк России оценил падение ВВП по итогам 2022 года в 2,5%. Согласно оперативным данным в конце 2022 года и начале 2023 года, динамика деловой и потребительской активности складывается лучше октябрьского прогноза.