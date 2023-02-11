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28 минут назад

Путин высказался об экономических итогах 2022 года

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским высказался об экономических итогах 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Путин высказался об экономических итогах 2022 года
Фото: ТАССТАСС

«2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — заявил глава государства.

В пятницу, 10 февраля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента.

Эксперты спрогнозировали динамику рубля на следующей неделе

Экономика,Экономика России,Александр Цыбульский,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,
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