Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
23 минуты назад

Украина захотела продать конфискованные российские активы на аукционах

Lenta.ruиещё 4

Украинское правительство решило продать конфискованные российские активы на аукционах, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, Киев заморозил сотни объектов, которые принадлежали российскому правительству или бизнесменам.

Украина решила судьбу конфискованных российских активов
Фото: ТАССТАСС

«Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты», — сообщил Шмыгаль.

Вырученные от продажи активов средства Киев планирует направить на восстановление энергосистемы, жилищного фонда, разминирование.

Путин высказался об экономических итогах 2022 года

Ранее украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удалось добиться всех целей своей поездки в Европу, что стало тревожным звонком для Киева.

Экономика,Денис Шмыгаль,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Правительство Украины,Правительство РФ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители