Появились новые подробности о взрывах на "Северных потоках"

Американские и немецкие авиалайнеры в июне 2022 года систематически патрулировали район будущих взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщает РИА Новости.

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Боевая авиация Североатлантического альянса осуществляла вылеты в рамках учений Baltops-22. Данные о полетах доступны на сервисе Fligthradar24. Как оказалось, 8 июня к северо-востоку от острова Борнхольм пролетал противолодочный самолет Poseidon Соединенных Штатов, за ним проследовал самолет-«разведчик» P-3 Orion Германии. Poseidon выполнил полеты около острова и на следующий день, а с 11 по 15 июня американская авиация каждый день патрулировала место, где позже произошел подрыв трубопроводов. Самолеты летали на очень низкой высоте - менее 600 метров. 16 июня в этом районе в очередной раз пролетел P-3 Orion.

В момент минимальной высоты диверсанты проводили закладку взрывчатки, не исключил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, активное наблюдение помогло бы эвакуировать диверсантов с места закладки, если бы операция была раскрыта, так как она проводилась в зоне интенсивного судоходства.