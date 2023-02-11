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Набиуллина назвала россиянам лучший способ хранения сбережений

Лучше всего хранить свои сбережения в рублях. Такой способ назвала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает Ura.ru.

Набиуллина дала россиянам совет по хранению сбережений
© ТАСС

«Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила глава регулятора.

В пятницу, 10 февраля, совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5 процента. При этом Набиуллина не исключила, что регулятор может принять решение о повышении ставки на ближайших заседаниях.

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