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34 минуты назад

Президент Венгрии Новак назвала экономику РФ одной из самых определяющих в мире

Вечерняя Москваиещё 3

Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, но ее экономика — одна из самых определяющих в мире. Об этом сообщила венгерский президент Каталин Новак.

В Венгрии назвали экономику РФ одной из самых определяющих в мире
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Россия была, есть и будет. После спецоперации она не исчезнет. Российская экономика является одной из самых определяющих. Она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать, — заявила она в интервью изданию Portfolio.

Лидер Венгрии подчеркнула, что «до сих пор РФ не являлась самым важным партнером» для страны и «не будет им в будущем». Будапешт работает над тем, чтобы «снизить зависимость от российских энергоносителей» и ищет в мире «новые бизнес-возможности», привлекая иностранных инвесторов.

Новак отметила, что Венгрия рассчитывает вернуться к прагматичному сотрудничеству как с Соединенными Штатами, так и с КНР.

— Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развертывания ядерного оружия, развязывания третьей мировой войны. Мы также должны думать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией, — высказалась она.

Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом 9 февраля сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Экономика,Каталин Новак,ЕС,
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