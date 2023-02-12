Экономике США предрекли скорую рецессию

Экономика США может впасть в рецессию уже в 2023 году с вероятностью в 90%. Об этом заявили эксперты Deutsche Bank.

"Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых показателей для Федрезерва и, вероятно, покажет устойчивую динамику", - отметили эксперты Deutsche Bank.

По их словам, если инфляция превышает отметку в 8%, то уже исторически необходимо минимум два года, чтобы этот показатель снизился до 6%. При этом ситуация осложняется тем, что отношения между США и Китаем ухудшились.

В Deutsche Bank предсказали, что фондовый рынок США может завершить год на отметке 4500 пунктов. Если же рецессия случится, то это значение упадет до 3250 пунктов.

Однако, если по каким-то причинам Штаты смогут избежать провала в экономике, то к концу года фондовый рынок закрепится на уровне 5000 пунктов.

8 февраля гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан в эфире телеканала CNN призвал быть готовыми к тому, что США могут допустить дефолт по госдолгу.