Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63% за год

Майк Габриелян

Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году вырос более чем на 60% и оценивается в сотни миллионов долларов. Такие цифры привел российский посол в Тунисе Александр Золотов. Его цитирует РИА Новости.

Товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63% за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос», - сказал Золотов.

За десять месяцев показатель предыдущего года увеличился на 63% и достиг 692 миллионов долларов.

Дипломат считает, что рост оборота в российско-тунисской торговле можно считать наглядным примером успешного взаимодействия стран во время мирового кризиса.

При этом тенденция в ближайшее время усилится: Тунис производит качественные продукты и текстильную продукцию. Они конкурентоспособны и смогут заместить товары государств, недружественных России.

Ранее стало известно, что прямое авиасообщение между Тунисом и Россией возобновится с апреля 2023 года. Самолеты будут курсировать между Монастиром, Петербургом и Москвой.

Экономика,Александр Золотов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители