Товарооборот между Россией и Тунисом вырос на 63% за год

Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году вырос более чем на 60% и оценивается в сотни миллионов долларов. Такие цифры привел российский посол в Тунисе Александр Золотов. Его цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос», - сказал Золотов.

За десять месяцев показатель предыдущего года увеличился на 63% и достиг 692 миллионов долларов.

Дипломат считает, что рост оборота в российско-тунисской торговле можно считать наглядным примером успешного взаимодействия стран во время мирового кризиса.

При этом тенденция в ближайшее время усилится: Тунис производит качественные продукты и текстильную продукцию. Они конкурентоспособны и смогут заместить товары государств, недружественных России.