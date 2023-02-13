СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть Альфа-банк

Альфа-банк и еще три российских банка могут пополнить новый санкционный список ЕС против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Санкции могут быть введены также против 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, чиновников и журналистов.
Ожидается, что ЕС введет запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электрокомпонентов.
Кроме того, рестрикции могут быть введены и против судоходной компании из ОАЭ, которая подозревается в содействии России в обходе санкций в отношении экспорта нефти.