Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции запретят компаниям продавать технологии и ключевые товары третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

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Особое внимание будет уделено сектору беспилотников и якобы импорту дронов из Ирана.

Еще ЕС хочет усилить санкции против Белоруссии "за ее поддержку спецоперации". Кроме того, в новый пакет ограничений могут быть включены десятки физических и юридических лиц.

При этом Евросоюз хочет ввести санкции в отношении большего количества банков, но некоторые страны выступают против этого шага.

Накануне стало известно, что Венгрия выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, ограничения не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы.