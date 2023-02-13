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1 час назад

Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения новых санкций для российских банков

RT на русскомиещё 6

Ряд европейских стран не согласились на предложения Еврокомиссии пополнить санкционный список новыми российскими банками.

Ряд стран ЕС выступили против новых санкций для российских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейская комиссия может также предложить санкции в отношении большего количества банков, но некоторые страны выступают против этого шага», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее СМИ писали, что в новый пакет санкций ЕС могут быть включены четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России — Альфа-банк.

В пресс-службе Альфа-банка заявили, что новые ограничения, если они будут введены, не отразятся на клиентах.

Экономика,Альфа-банк,Еврокомиссия,ЕС,
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