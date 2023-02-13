Ряд стран ЕС выступили против новых санкций для российских банков

Ряд европейских стран не согласились на предложения Еврокомиссии пополнить санкционный список новыми российскими банками.
«Европейская комиссия может также предложить санкции в отношении большего количества банков, но некоторые страны выступают против этого шага», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее СМИ писали, что в новый пакет санкций ЕС могут быть включены четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России — Альфа-банк.
В пресс-службе Альфа-банка заявили, что новые ограничения, если они будут введены, не отразятся на клиентах.