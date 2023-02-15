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1 час назад

США получили возможность увеличить поставки газа в Европу

Lenta.ruиещё 1

Стоимость газа в Европе опустилась до минимума за полтора года на фоне сообщений о том, что США получили возможность увеличить поставки газа в Европу из-за возобновления работы завода по сжижению газа Freeport LNG, пишет «Коммерсантъ».

США получили возможность увеличить поставки газа в Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Завод, до аварии в июне прошлого года отвечавший за 20 процентов экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), неоднократно переносил дату запуска после ремонта. Однако 12 февраля он отправил покупателям первую партию топлива.

Пока речь идет об СПГ, хранившимся в резервуарах, производственные мощности по-прежнему остановлены. Но сам факт отправки говорит, что планы по выходу на полную мощность в первом квартале уже не подразумевают нового переноса.

Freeport LNG в состоянии поставлять на рынок от 16 до 19 партий СПГ в месяц. Ожидание новых объемов газа привело к тому, что 13 февраля стоимость грузов с отправкой в Северо-Западную Европу опустилась до 530 долларов за тысячу кубометров — это минимум с 23 августа 2021 года.

Независимый аналитик Александр Собко полагает, что дальнейшее снижение цен не слишком реально, потому что такие цифры комфортны для потребителей из Азиатского-Тихоокеанского региона, которые могут составить конкуренцию Европе.

Ограничивает диапазон дальнейшего снижения цени и небольшой объем ввода новых мощностей по сжижению газа. Крупные проекты, способные изменить ситуацию на рынке, должны появиться в период с 2024 по 2026 год.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия потерпела поражение в энергетической войне с Евросоюзом. Он констатировал, что европейские страны смогли обойтись без российских энергоресурсов, а Москва осталась без крупнейшего покупателя, заменить которого ей не удастся.

Экономика,Пьер Андюран,Александр Собко,Коммерсант,ЕС,
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