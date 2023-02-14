Пенсионный возраст предложили снизить для одной категории россиян

Общественная палата (ОП) РФ направила письмо в правительство с инициативами по поддержке многодетных семей. В числе предложенных мер - снижение пенсионного возраста многодетным отцам, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо.

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Общественники предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но в целом не более пяти лет. Также они попросили внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", чтобы предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей до 16 лет, уточняет газета.

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В ОП РФ подчеркнули, что в настоящее время основные ресурсы политики в сфере демографии направлены на поддержку рождения первенцев и вторых детей, которые преимущественно появляются у матерей в возрасте от 18 до 29 лет. Однако, по мнению общественников, самый большой резерв восстановления рождаемости в стране в обозримом будущем - это нереализованная потребность в детях у граждан 30-40 лет. Поэтому необходимы дополнительные меры для стимуляции рождения третьего и последующих детей, а также меры поддержки многодетных семей, работающих родителей и для сокращения числа абортов по так называемым социальным показаниям.

Предполагается, что реализация предложений в 2023 - 2025 годах стимулирует рождение дополнительно 460 тыс. третьих и последующих детей. Прирост количества всех рождений в РФ составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения в 2007 году программы материнского капитала. При этом от государства потребуется не более 250-300 млрд рублей в год.

"В первые годы стоимость предложенных мер не будет высокой, так как многодетных семей немного", - сказано в письме.

Общественники полагают, что сообразно успешной реализации введенных мер их стоимость увеличится, но это будет значить, что демографический кризис в стране преодолен.

Также предлагается продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотечного жилищного кредита в размере до 450 тыс. рублей. Глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко пояснил "Известиям", что действие программы постоянно продлевается, но не на длительный срок, поэтому семьи не могут запланировать рождение ребенка.

Кроме того, в ОП РФ предложили обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции. Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7, предложено рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей. Общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году должна составлять не менее миллиона рублей. В письме сказано, что реализация этой меры потребует дополнительно 35 млрд рублей в год, воспользоваться ей смогут около 65 тыс. семей, а родится в многодетных семьях дополнительно 100 тыс. детей. Мера также повлияет на рождение первенцев и вторых детей, отмечается в письме.

Использование маткапитала, льготная программа обучения и освобождение от налога на имущество

Отсутствие серьезных мер поддержки семьи в случае рождения третьего ребенка не позволит в полной мере использовать "демографическое окно возможностей", полагают в ОП РФ.

"Я считаю, это будет просто-напросто разбазаривание нашего репродуктивного потенциала", - подчеркнул Рыбальченко.

ОП РФ предложила расширить направления использования средств маткапитала для многодетных семей. Например, дать таким семьям возможность получать ежемесячные, ежеквартальные, годовые выплаты на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка при уровне среднедушевого дохода не ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.

"Сейчас разрешили выплату материнского капитала как пособие на каждого ребенка в семье до достижения ребенком возраста в три года, если доходы ниже двух прожиточных минимумов. Но мы предлагаем расширить возможность выплаты этих средств до совершеннолетия ребенка", - пояснил газете Рыбальченко.

Также предлагается разрешить многодетным семьям использовать маткапитал для приобретения отечественного семейного автомобиля и для коммерческого наема жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий. В документе сказано, что реализация этой меры не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

"Мы тем самым поддержим и автопром, и семьи. Мы введением этой меры, не тратя ни копейки, поддержим рождение третьего ребенка", - уточнил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Также предложено реализовать льготную программу получения детьми из многодетных семей среднего профессионального или высшего образования.

"Льготная программа предусматривает финансирование из средств федерального бюджета части стоимости обучения в размере 75% (но не более 200 тыс. рублей для бакалавриата и специалитета высшего образования и не более 100 тыс. рублей для среднего профессионального образования)", - отмечается в письме.

При этом программа должна распространяться на весь период обучения в бакалавриате и по программам среднего профобразования. Объем дополнительных расходов составит около 80-90 млрд рублей в год.