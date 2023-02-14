ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ

Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.
"ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения", - отмечается в нем.
Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.
"Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Россия не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний (Критерий 2.1.). Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, остановился после российской агрессии против Украины", - утверждается в нем.
В заявлении поясняется, что в список стран-налоговых убежищ ЕС входят теперь 16 юрисдикций.