ЦБ создал департамент организации международных расчетов

Центробанк России объявил о создании департамента организации международных расчётов.

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Согласно сообщению регулятора, новое структурное подразделение будет специализироваться на вопросах развития корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переходе на расчёты в национальных валютах, а также расширении возможностей для трансграничных операций.

Главой департамента назначили Михаила Ковригина, который ранее был директором департамента стратегического развития финансового рынка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщила, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.