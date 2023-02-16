Потребность в синтетическом каучуке российского производства стала одной из причин, по которым послы стран Евросоюза не смогли согласовать в среду новый пакет санкций против РФ. Об этом в четверг сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на собственные источники.
Как следует из документов, поступивших в распоряжение издания, Еврокомиссия (ЕК) предложила внести в 10-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства РФ. Это предложение вызвало "существенные разногласия" между участниками встречи постпредов стран ЕС, прошедшей в среду в Брюсселе, в результате чего очередные ограничительные меры согласовать не удалось.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 10-й пакет санкций ЕС в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на €11 млрд. По ее словам, он также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя высказывания главы ЕК в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что Москва располагает инструментами для ответа на новые антироссийские шаги ЕС.