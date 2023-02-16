Потребность в синтетическом каучуке российского производства стала одной из причин, по которым послы стран Евросоюза не смогли согласовать в среду новый пакет санкций против РФ. Об этом в четверг сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на собственные источники.

Как следует из документов, поступивших в распоряжение издания, Еврокомиссия (ЕК) предложила внести в 10-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства РФ. Это предложение вызвало "существенные разногласия" между участниками встречи постпредов стран ЕС, прошедшей в среду в Брюсселе, в результате чего очередные ограничительные меры согласовать не удалось.