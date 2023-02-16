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1 час назад

Politico: послы стран ЕС не согласовали 10-й пакет санкций из-за российского каучука

ТАССиещё 4

Потребность в синтетическом каучуке российского производства стала одной из причин, по которым послы стран Евросоюза не смогли согласовать в среду новый пакет санкций против РФ. Об этом в четверг сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на собственные источники.

Как следует из документов, поступивших в распоряжение издания, Еврокомиссия (ЕК) предложила внести в 10-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт синтетического каучука производства РФ. Это предложение вызвало "существенные разногласия" между участниками встречи постпредов стран ЕС, прошедшей в среду в Брюсселе, в результате чего очередные ограничительные меры согласовать не удалось.

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 10-й пакет санкций ЕС в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на €11 млрд. По ее словам, он также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя высказывания главы ЕК в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что Москва располагает инструментами для ответа на новые антироссийские шаги ЕС.

Экономика,Александр Грушко,Еврокомиссия,ЕС,
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