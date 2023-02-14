ЕС не объяснил России причины внесения ее в черный список налоговых юрисдикций

Ведомство указало, что в 2022 году внесены изменения в Налоговый кодекс, они позволили улучшить режим специального административного района в соответствии с замечаниями ЕС. Об этом сообщили европейской стороне. С марта контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены. Как указал Минфин, ЕС включил Россию в так называемый черный список без консультаций с Москвой. Теперь страны ЕС могут применить в отношении России меры административного и правового характера, передает ТАСС.