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21 минуту назад

Стало известно о несработавших бомбах под «Северными потоками»

Елена Прошина

Из восьми заложенных под российскими «Северными потоками» взрывных устройств сработали только шесть, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского журналиста Сеймура Херша.

Стало известно о несработавших бомбах под «Северными потоками»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это произошло из-за промедления главы Белого дома Джо Байдена, который отложил операцию по подрыву, испугавшись последствий. Тогда президент Соединенных Штатов перенес теракт с июня на сентябрь прошлого года.

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

Херш отмечает, что высокопоставленные представители американских спецслужб назвали операцию безумной. В последний момент администрация Белого дома занервничала, а сам Байден заявил, что боится это делать. Тогда глава государства издал новые приказы, позволяющие дистанционно взорвать устройства на «Северных потоках» в любой момент.

В январе 2023 года известный журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором речь шла о расследовании взрывов на российских трубопроводах. По словам публициста, диверсию устроил Вашингтон, а приказ исходил лично от президента.

Компенсации за повреждения оценили в 17 млрд евро. По факту взрывов в России инициировали уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

Экономика,Сеймур Херш,Джозеф Байден,ООН,
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