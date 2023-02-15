Стало известно о несработавших бомбах под «Северными потоками»

Из восьми заложенных под российскими «Северными потоками» взрывных устройств сработали только шесть, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского журналиста Сеймура Херша.

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По его словам, это произошло из-за промедления главы Белого дома Джо Байдена, который отложил операцию по подрыву, испугавшись последствий. Тогда президент Соединенных Штатов перенес теракт с июня на сентябрь прошлого года.

Херш отмечает, что высокопоставленные представители американских спецслужб назвали операцию безумной. В последний момент администрация Белого дома занервничала, а сам Байден заявил, что боится это делать. Тогда глава государства издал новые приказы, позволяющие дистанционно взорвать устройства на «Северных потоках» в любой момент.

В январе 2023 года известный журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором речь шла о расследовании взрывов на российских трубопроводах. По словам публициста, диверсию устроил Вашингтон, а приказ исходил лично от президента.