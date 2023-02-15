В Евросоюзе начал действовать динамический потолок цен на российский газ

Евросоюз 15 февраля запустил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за МВт/ч – около 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров. На данный момент его действие рассчитано до февраля 2024 года.

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Динамический потолок будет приходить в действие при одновременном соблюдении двух условий: если в течение трех дней стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах будет держаться выше 180 евро за МВт/ч и одновременно если эта цена будет на 35 евро выше средней стоимости СПГ на мировом рынке.

Если же лимит три дня подряд будет ниже 180 евро за МВт/ч, то механизм коррекции автоматически выключится. Также он может быть отключен в любой момент в случае дефицита газа в Евросоюзе или в случае, если спрос на газ в ЕС вырастет на 15% в течение месяца или на 10% в течение двух.

Помимо этого, действие динамического потолка могут приостановить, если значительно сократится импорт СПГ или существенно упадет объем торгов на TTF по сравнению с таким же периодом прошлого года.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Вскоре после этого немецкий новостной портал RND сообщил, что введение ценового потолка на российские нефтепродукты создает угрозу увеличения цен на дизель в Германии.

Эксперт из Института немецкой экономики Томас Паулс, в свою очередь, уточнил, что дизельное топливо на данный момент является дефицитным в мире. Если Евросоюз не будет приобретать топливо у России, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии или других дальних стран, добавил специалист.