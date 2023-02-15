В ЦБ создали новый департамент

Банк России сообщил о создании нового структурного подразделения. Речь идет о департаменте организации международных расчетов, указал регулятор в пресс-релизе.
ЦБ отметил, что подразделение займется вопросами, «которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России». Так, оно будет отвечать за развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах. Кроме того, департамент будет расширять возможности для трансграничных операций.
Его главой стал бывший директор Департамента стратегического развития финансового рынка Михаил Ковригин.
Также сообщается о создании департамента сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который в будет упразднен до 1 сентября 2023 года.