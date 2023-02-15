ЕС может ввести санкции против оборудования для полупроводников РФ

Евросоюз в рамках нового пакета может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

По ее данным, среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое "контролируемое с программным управлением" инспекционное оборудование. Оно ищет конкретные дефекты в полупроводниках. Также в рамках пакета санкций рассматриваются системы электронно-лучевого тестирования.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагает запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружении, а также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров.