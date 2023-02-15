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25 минут назад

WSJ: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников

ТАССиещё 7

Евросоюз в рамках нового пакета может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

ЕС может ввести санкции против оборудования для полупроводников РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое "контролируемое с программным управлением" инспекционное оборудование. Оно ищет конкретные дефекты в полупроводниках. Также в рамках пакета санкций рассматриваются системы электронно-лучевого тестирования.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагает запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружении, а также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров.

Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций к 24 февраля - к дате начала специальной военной операции России на Украине.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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