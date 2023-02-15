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1 час назад

В ЕК предложили запретить экспорт в Россию ряда технологий в рамках санкций

RT на русскомиещё 12

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый санкционный пакет будет включать ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.

В ЕК предложили запретить экспорт в Россию ряда технологий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолёты», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что десятый пакет санкций подразумевает торговые ограничения на €11 млрд.

Ранее СМИ писали, что Европейский союз изучает возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций.

Экономика,Тинькофф банк,Росбанк,Еврокомиссия,ЕС,
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