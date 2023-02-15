В ЕК предложили запретить экспорт в Россию ряда технологий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый санкционный пакет будет включать ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.
«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолёты», — цитирует её РИА Новости.
Уточняется, что десятый пакет санкций подразумевает торговые ограничения на €11 млрд.
Ранее СМИ писали, что Европейский союз изучает возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций.