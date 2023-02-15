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44 минуты назад

Европа накопила слишком много газа

Lenta.ruиещё 2

Европе смогла избежать энергетического кризиса благодаря теплой зиме, но есть другая проблема — страны накопили слишком много природного газа по высоким ценам, пишет Bussines Insider.

Европа накопила слишком много газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь газ «застрял» в запасах, а его рыночная стоимость обесценивается. Любые продажи на спотовом рынке будут идти в убыток, поясняет издание.

«Они попытаются сохранить этот газ в хранилищах до тех пор, пока цены потенциально не вырастут следующей зимой или в будущем», — считает аналитик Стефан Ульрих.

В настоящее время европейские газовые хранилища заполнены на 66 процентов.

Ранее цена газа в Европе опустилась до минимума за полтора года на фоне сообщений о том, что США получили возможность увеличить поставки газа в Европу из-за возобновления работы завода по сжижению газа Freeport LNG.

В феврале глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия потерпела поражение в энергетической войне с Евросоюзом. Он констатировал, что европейские страны смогли обойтись без российских энергоресурсов, а Москва осталась без крупнейшего покупателя, заменить которого ей не удастся.

Экономика,Пьер Андюран,ЕС,
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