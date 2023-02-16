Госдума приняла закон о дисконте на Urals

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, уточняющий в том числе среднюю цену российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

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Законом предусматривается ограничение скидки на Urals при налогообложении с апреля. В случае, если в апреле дисконт на нефть Urals будет превышать $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent. Соответственно, в мае при налогообложении цена Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля - $25.

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Как пояснили в Минфине, такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

Президент России Владимир Путин распорядился до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, применяемую при налогообложении нефтяных компаний.

Власти РФ сейчас используют котировки ценового агентства Argus при налогообложении, однако прорабатывают вопрос перехода на независимые отечественные источники информации о стоимости нефти. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее говорил, что министерство проведет в первом квартале 2023 года анализ альтернативных котировок нефти.

При этом Argus с октября 2022 года изменило методику оценки стоимости нефти Urals из-за перенаправления ее поставок из стран Европы в другие регионы, начав оценку цены в российских портах отгрузки нефти.

По данным Минфина, цена нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель ($50,47 за баррель в декабре и $76,09 в январе - декабре 2022 года).

В постановлении Госдумы о принятии закона в третьем чтении содержится рекомендация правительству РФ "осуществлять в 2023 году мониторинг влияния предусмотренных федеральным законом "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" мер на исполнение доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и в случае возникновения выпадающих доходов принять дополнительные меры по поддержке соответствующих субъектов РФ".